İzmir’de, Kasım ayında 800 binden fazla yolcu havayolunu kullandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’de, Kasım ayında 800 binden fazla yolcu havayolunu kullandı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, kasım ayında 832 bin 791 yolcuya hizmet verdi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, kasım ayında 832 bin 791 yolcuya hizmet verdi. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı da bu ayda 5 bin 761'e ulaştı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nın 2024 yılı kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 571 bin 235 bini iç hat, 261 bin 556'sı ise dış hat olmak üzere toplamda 832 bin 791 yolcuya hizmet verildi. Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı da kasım ayında 5 bin 761'e ulaştı. Bu sayının 3 bin 890'ı iç hat, bin 871'i ise dış hat uçuşları olarak kayıtlara geçti. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise kasım ayında 11 bin 205 ton olarak gerçekleşti.

Kasım ayının da dahil olduğu 11 aylık (ocak-kasım) döneminde ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcu trafiği 10 milyon 687 bin 378, uçak trafiği 72 bin 550, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 150 bin 641 ton olarak gerçekleşti.

İzmir’de, Kasım ayında 800 binden fazla yolcu havayolunu kullandı

İzmir’de, Kasım ayında 800 binden fazla yolcu havayolunu kullandı

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