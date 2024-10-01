İzmir’de kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Meydana gelen kazada Hüseyin Zağlı (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki duvara çarptı.

OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALMAYA BAŞLADI

Otomobil, çarpmanın ardından bir anda alev alıp yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Zağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.