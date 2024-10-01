İzmir’de kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İzmir’de kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Meydana gelen kazada Hüseyin Zağlı (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu savrularak yol kenarındaki duvara çarptı.

OTOMOBİL BİR ANDA ALEV ALMAYA BAŞLADI

Otomobil, çarpmanın ardından bir anda alev alıp yanmaya başlarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Hüseyin Zağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcı tarafından yapılan kontrolün ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Son Haberler
İzmir’de kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir’de kaza sonrası yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Japonya BaşbakanI Kişida Fumio, kabinesiyle beraber istifa etti
Japonya BaşbakanI Kişida Fumio, kabinesiyle beraber istifa etti
Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.
Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.
Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlama 'Esad rejimi açıkladı'
Suriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlama 'Esad rejimi açıkladı'
Yeniçağ Gazetesi: Adalet başkaları da ölmesin diye lazım!
Yeniçağ Gazetesi: Adalet başkaları da ölmesin diye lazım!