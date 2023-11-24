İzmir’de ‘keskin nişancı’ paniği: İki ayda 5 kişi ve 2 köpek vuruldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir parkta keskin nişancı kabusu yaşanıyor. İki ay içerisinde 5 kişi ve 2 köpek, parkta bulundukları sırada keskin nişancı tarafından vuruldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
İzmir’de ‘keskin nişancı’ paniği: İki ayda 5 kişi ve 2 köpek vuruldu

Egedesonsöz sitesinde yer alan habere göre; İzmir’in Karşıyaka ilçesine bağlı Nergis Mahallesi’ndeki muhtarlığın yanında bulunan ve halk arasında ‘Korsan Park’ olarak bilinen parkta esrarengiz olaylar yaşanıyor.

Son iki ay içerisinde parkın olduğu alanda nereden geldiği ve kimin yaptığı belli olmayan silahlı ateşleme olaylarının yaşandığı öğrenildi. Bu süreçte 5 kişi yaralanırken, bir köpek vuruldu, bir köpek de hayatını kaybetti.

Egedesonsöz sitesinde yer alan habere göre; Karşıyaka Nergis Mahallesi’ndeki muhtarlığın yanında bulunan ve halk arasında ‘Korsan Park’ olarak bilinen parkta esrarengiz olaylar yaşanıyor. Son iki ay içerisinde parkın olduğu alanda nereden geldiği ve kimin yaptığı belli olmayan silahlı ateşleme olaylarının yaşandığı öğrenildi. Bu süreçte 5 kişi yaralanırken, bir köpek vuruldu, bir köpek de hayatını kaybetti.

TELEFONLA KONUŞMAK İSTEDİ, BACAĞINDAN VURULDU

Silahlı saldırıların son kurbanı ise 41 yaşındaki Sevgi Tevşi oldu. 16 Kasım günü parkın yakınında bulunan iş yerinin önüne telefonla konuşmak için çıkan Tevşi, uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tevşi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tevşi’nin saldırganlardan şikayetçi olmasının ardından aynı yerde benzeri biçimde yaralanan diğer 4 kişi de bir araya gelerek Emniyet birimlerinden destek istedi.

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