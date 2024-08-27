İzmir'de klozetin kapağını açınca bir anda çıktı

Görüntülerde, banyoya giren bir kişinin klozetin kapağını kaldırdığı sırada karşısına bir fare çıkıyor.

Bu sıra dışı ve rahatsız edici olay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve yorum yağmuruna neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Klozetten korkar olduk" şeklinde bir yorum yaparak, olayın yarattığı ürküyü paylaştı.

Bir başka kullanıcı, "O kadar pis tuvaletten her şey çıkar" şeklinde bir yorumda bulunarak, klozetin temizliğine dair endişelerini dile getirdi.

Üçüncü bir kullanıcı ise, "Gerçekten korkunç" şeklinde bir tepki gösterdi.

Bu yorumlar, olayın ne denli rahatsız edici bulunduğunu ve toplumda geniş yankı uyandırdığını ortaya koydu.