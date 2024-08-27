İzmir'de klozetin kapağını açınca bir anda çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İzmir'de klozetin kapağını açınca bir anda çıktı

Sosyal medyada 'izmirgibiyiz' kullanıcı adıyla paylaşılan bir gönderi hızla büyük bir ilgi gördü. Gönderide İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaydedilen bir an, izleyicileri şaşkına çevirdi.

Görüntülerde, banyoya giren bir kişinin klozetin kapağını kaldırdığı sırada karşısına bir fare çıkıyor.

Bu sıra dışı ve rahatsız edici olay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve yorum yağmuruna neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Klozetten korkar olduk" şeklinde bir yorum yaparak, olayın yarattığı ürküyü paylaştı.

Bir başka kullanıcı, "O kadar pis tuvaletten her şey çıkar" şeklinde bir yorumda bulunarak, klozetin temizliğine dair endişelerini dile getirdi.

Üçüncü bir kullanıcı ise, "Gerçekten korkunç" şeklinde bir tepki gösterdi.

Bu yorumlar, olayın ne denli rahatsız edici bulunduğunu ve toplumda geniş yankı uyandırdığını ortaya koydu.

5.jpg

1-002.jpg

Son Haberler
Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi Gündem
Türkeş AKP’yi yerden yere vurdu! Osman Kavala’yı öve öve bitiremedi
İmamlar okullarda ders verecek Gündem
İmamlar okullarda ders verecek
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı Spor
Üsküdar'daki kaçaktan eski futbol patronu çıktı
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir Sağlık
Dikkat! Çürük diş mezarınızı kazabilir
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı Magazin
Muazzez Ersoy sahne tarzıyla şaşırttı! Kıyafetiyle şaşırttı
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Bolu'da otomobil kaza yaptı. 1 ölü, 2 yaralı
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı Dünya
İsrail'den mülteci kampına İHA'lı saldırı