İzmir’de korkunç olay. Önce kavgada sonra hastanede bıçaklandı

Kaynak: İHA
İzmir’de korkunç olay. Önce kavgada sonra hastanede bıçaklandı
İzmir’de husumetlisi tarafından kavga sırasında bıçaklanan şahıs, hastanede tekrar bıçaklandı.

Olay İzmir’in Konak ilçesinde gerçekleşti. Mahallede çıkan ve nedeni bilinmeyen bir kavgada, 29 yaşındaki A.Ö. bıçaklı saldırıya uğradı ve yaralandı. İddiaya göre husumetli olduğu kişi ya da kişiler tarafından bıçaklanıp yaralanan şahıs Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

A.Ö., hastanede tedavi altındayken husumetli olduğu 2 şahıs hastaneye geldi ve yeniden A.Ö.’ye saldırdı.

HASTANEDE TEKRAR BIÇAKLANDI

Tedavi altındaki A.Ö’ye, odanın içerisinde sağlık görevlileri bulunurken husumetlilerinden biri yeniden saldırdı. A.Ö., omzundan yaralandı. Olayın şokuyla odanın içerisindeki sağlık çalışanları ve hastalar kaçmaya başladı.

Polis ekipleri saldırgan şahsı kısa sürede yakaladı. Hastanedeki tedavisi devam eden A.Ö.’nün hayati tehlikesi olmadığı iletildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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