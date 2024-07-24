İzmir'de 'laf atma' kavgası kanlı bitti

İzmir'in Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çağlar Kırmızı ile arkadaşı F.Y. (42), iddiaya göre sokaktan geçen B.D. (18) ile kardeşi E.D.'nin (17) yanındaki kız arkadaşlarına laf attı.

Sonrasında 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşürken, bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kırmızı yerde kaldı.

Arkadaşı F.Y. ise tabancayla ayağından yaralanırken, bacağından bıçaklanan B.D. ve E.D. kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Kırmızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

F.C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edilirken, polis, B.D. ve E.D.'yi kısa sürede yakaladı. B.D., hastanedeki tedavisi sonrası emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ölen Kırmızı ile arkadaşı F.Y. ve B.D.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.