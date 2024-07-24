İzmir'de 'laf atma' kavgası kanlı bitti

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de 'laf atma' kavgası kanlı bitti

İzmir'in Konak ilçesinde, laf atma nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada Çağlar Kırmızı (32) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili açılan soruşturma sürüyor.

İzmir'in Saygı Mahallesi Samsun Caddesi'nde dün saat 23.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çağlar Kırmızı ile arkadaşı F.Y. (42), iddiaya göre sokaktan geçen B.D. (18) ile kardeşi E.D.'nin (17) yanındaki kız arkadaşlarına laf attı.

Sonrasında 2 grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşürken, bıçaklanan ve vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kırmızı yerde kaldı.

Arkadaşı F.Y. ise tabancayla ayağından yaralanırken, bacağından bıçaklanan B.D. ve E.D. kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Kırmızı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

F.C.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edilirken, polis, B.D. ve E.D.'yi kısa sürede yakaladı. B.D., hastanedeki tedavisi sonrası emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan ölen Kırmızı ile arkadaşı F.Y. ve B.D.'nin çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

85173-2.jpg

85173.jpg

85173-1.jpg

Son Haberler
3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler Spor
3. lig takımın kovup amatör takımı getirdiler
İş yerinde yangın paniği Yerel Haberler
İş yerinde yangın paniği
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı Gündem
Bartın'da plaj tacizcisine meydan dayağı
Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi Magazin
Ünlü şarkıcı sokak ortasında mini eteğini kaldırıp iç çamaşırını gösterdi
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı Gündem
Polisleri gören hırsız, 5 kat tırmanıp çatıdan kaçtı
Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı Spor
Arda Turan Fenerbahçe'yi pişman eden golcüyü aldı
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması Gündem
Bakan Tekin’den Fransız okul açıklaması