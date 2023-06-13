İzmir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 5 ilçede helikopter ve özel harekat destekli operasyon düzenledi.

İzmir'de nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 45 gözaltı

Operasyonda 45 kişi gözaltına alınırken, 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ectasy hap ve silah ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Torbalı, Bayındır, Tire, Kiraz ve Menderes ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik dev çalışma yürüttü. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla 5 ilçede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyona 150 ekip, 5 özel harekat ekibi olmak üzere 500 personel,1 helikopter ve 8 narkotik dedektör köpeği katıldı. Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 45 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 49 kilo 750 gram esrar ve skunk maddesi, 4 bin 15 sentetik ecza maddesi, 500 ectasy olarak bilinen uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi. Ayrıca, çeşitli türlerden kullanıma hazır edilmiş uyuşturucu maddeler de bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemleri sürerken, operasyonun detaylarına ilişkin açıklama yapılacağı bildirildi.

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