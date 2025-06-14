İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı

Kaynak: İHA
İzmir'de orman yangını devam ediyor: Ekip sayısı artırıldı

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alabilmek için ekip sayısı artırıldı.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgârın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale ediyor.

Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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