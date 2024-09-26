İzmir'de otomobiliyle denize uçan mühendis öldü! kaza kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'de otomobiliyle denize uçan mühendis öldü! kaza kamerada

İzmir'de, mühendis olan 40 yaşındaki Doruk Yormaz, limanda manevra yaparken otomobili denize uçtu.

Deniz polisi tarafından araçtan çıkarılan Yormaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında İzmir Alsancak Limanı'nda meydana geldi. Mühendis Doruk Yormaz'ın manevra yapmaya çalıştığı otomobil denize uçtu. Liman işçilerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından otomobilden çıkarılan Yormaz, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yormaz, buradaki müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Doruk Yormaz'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de otomobiliyle denize uçan mühendis öldü! kaza kamerada

İzmir'de otomobiliyle denize uçan mühendis öldü! kaza kamerada

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