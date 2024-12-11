Nippon Life Resolution Life’ı 8,2 milyar dolara satın alıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Nippon Life Resolution Life’ı 8,2 milyar dolara satın alıyor

Japon sigorta devi Nippon Life, ABD’deki varlığını güçlendirme hedefiyle Resolution Life’ı tamamen bünyesine katacak bir anlaşma imzaladı. Bu, Japonya dışındaki en büyük sigorta alımı olacak.

Japonya’nın en büyük sigorta şirketi Nippon Life Insurance, Bermuda merkezli Resolution Life Group Holdings’in henüz sahip olmadığı hisselerini 8,2 milyar dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Bu tamamen nakit ödeme ile gerçekleşecek anlaşma, Japonya dışındaki en büyük sigorta alımı olarak tarihe geçecek. Nippon Life Başkanı Hiroshi Shimizu, ABD’nin küresel sigorta pazarındaki büyüklüğüne dikkat çekerek, “Uzun süredir ABD’de güçlü bir iş birimine sahip olmak istiyorduk. Resolution bu alanda büyük bir potansiyele sahip” dedi.

Resolution Life, ABD ve diğer ülkelerde mevcut sigorta poliçelerini satın alan bir "kapalı kitap" sigorta şirketi olarak 85 milyar dolar varlığa ve 4,3 milyon poliçeye sahip. Nippon Life’ın bu adımı, ABD pazarındaki yerini güçlendirmek için önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

STRATEJİK BİRLEŞME VE YENİ YAPILANMA

Anlaşma kapsamında Nippon Life, Avustralya merkezli MLC Life’ın %20 hissesini de National Australia Bank’tan yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında satın alacak. Bu adım, MLC Life’ın Resolution Life Australasia ile birleşerek "Acenda" adlı yeni bir sigorta şirketine dönüşmesini sağlayacak.

ABD’deki yatırımlarını artırma stratejisi doğrultusunda Nippon Life, geçtiğimiz günlerde Corebridge Financial’da %21,6 hisse alımı için 3,8 milyar dolar ödedi. Ayrıca şirket, Japonya’daki sınırlı büyüme fırsatlarına karşı çeşitlendirme amacıyla 2023 yılında Nichii Holdings’i 1,4 milyar dolara satın almıştı.

SİGORTA SEKTÖRÜNDE REKABET ARTIYOR

Nippon Life’ın yurtdışındaki genişleme çabaları, Japonya’da yaşlanan nüfusun yarattığı zorluklar nedeniyle giderek önem kazanıyor. Öte yandan Japonya’daki diğer sigorta devleri de yurtdışında büyüme yarışına girmiş durumda. Özellikle Tokio Marine Holdings, 2015 yılında HCC Insurance’ı 7,5 milyar dolara satın alarak dikkat çekmişti.

Japon şirketleri arasında sınır ötesi birleşme ve satın almalar bu yıl hız kazanırken, Nippon Life’ın hedefi, 2035 yılına kadar grup faaliyet kârını iki katına çıkararak 9,4 milyar dolar seviyesine taşımak.

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