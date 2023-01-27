27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Polis aracı çöken yolun içine düştü

İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, Narlıdere ilçesinde bir polis aracı çöken yolun içerisine düştü.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:18
Takip Et

İzmir'de polis aracı çöken yolun içine düştü

Polis aracı çöken yolun içine düştü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu. 

Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi’nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü. O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü. 

Polis ekipleri el birliğiyle çöken aracı bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda park halindeki aracının lastiği çukura denk gelen bir vatandaş da kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkardı.

Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle dönerken, ilçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
1
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
4
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Türk vatandaşlığı verilen Ukraynalı İstiklal Marşı’ını CİMER’e şikayet etti
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
5
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Kamyon büyüklüğünde Dünya'ya yaklaşıyor. NASA bu akşam için uyardı
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
6
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
7
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿IMF’den Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık yardım
﻿IMF’den Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık yardım
﻿IMF’den Ukrayna’ya 16 milyar dolarlık yardım
﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı
﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı
﻿İsveç’te Kuran’ı yakan adam yine yakacağını açıkladı
﻿Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Polis aracı çöken yolun içine düştü
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker ve tansiyon körlüğe neden oluyor
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker ve tansiyon körlüğe neden oluyor
﻿Uzmanı açıkladı. Şeker ve tansiyon körlüğe neden oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.