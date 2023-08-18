İzmir'de polise silah çeken gaspçı yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerine giren B.A. (26), tabanca tehdidiyle müşterilerden Kongo uyruklu H.F'nin cep telefonunu gasbetti.
Gasp sonrası, dükkan sahibi F.Y'nin yakını E.A. ile şüpheli B.A. arasındaki kavgayı görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kaçmak istediği sırada B.A'ya "Dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak ekiplere silah çeken şüpheli, sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi ve yakalandı.
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.