İzmir’de sağanak yağıştan kaçmak isteyen iki arkadaş elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir’de etkili olan sağanak yağış caddeleri ve yolları göle çevirirken, dışarıda sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini bahçe ve bina girişlerine attı.

İzmir’in Konak ilçesinde yağmurdan kaçmaya çalışan 1 i kadın 2 kişi elektrik akımına maruz kaldı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Şehirdeki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören diğer bir vatandaş ise arkadaşına yardım etmek isterken akıma kapılıp yere düştü.

Çevredekilerin müdahalesi sonrası su birikintisinden çıkarılan 2 arkadaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaşanan olay sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.