İzmir’de sağanak yağıştan kaçmak isteyen iki arkadaş elektrik akımına kapılıp öldü

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’de sağanak yağıştan kaçmak isteyen iki arkadaş elektrik akımına kapılıp öldü

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan biri kadın 2 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir’de etkili olan sağanak yağış caddeleri ve yolları göle çevirirken, dışarıda sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar kendilerini bahçe ve bina girişlerine attı.

İzmir’in Konak ilçesinde yağmurdan kaçmaya çalışan 1 i kadın 2 kişi elektrik akımına maruz kaldı.

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ARKADAŞINI KURTARMAK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Şehirdeki şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan 1 kişi, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü.

Arkadaşının elektrik akımına kapıldığını gören diğer bir vatandaş ise arkadaşına yardım etmek isterken akıma kapılıp yere düştü.

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Çevredekilerin müdahalesi sonrası su birikintisinden çıkarılan 2 arkadaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Yaşanan olay sonrası 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

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