Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı! Yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılıp ölmüştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / AA
Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı! Yağmurdan kaçarken elektrik akımına kapılıp ölmüştü

İzmir'de Alsancak’ta sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz’in son videosu ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile 44 yaşındaki İnanç Öktemay, sağanak sırasında elektrik akımını kapılarak hayatını kaybetti.

Acı olayda yaşamını yitirenlerden Tıp Fakültesi 5.sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz'in son videosu ortaya çıktı. Video, izleyenlerin yüreklerini burktu.

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NE OLMUŞTU?

İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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