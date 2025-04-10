İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

İzmir Buca’da bir şantiye korkunç bir kaza yaşandı. Hafriyat kamyon sürücüsü Rıfat Yalçınkaya kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şantiye içerisinde bulunan prefabrik eve girdi. Araç içerisinde sıkışan sürücü feci şekilde öldü.

Kaza, sabah saat 10.30 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir inşaat atıkları geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat Yalçınkaya (58) yönetimindeki 06 EPU 355 hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şantiyede içerisinde bulunan 2 katlı prefabrik eve girdi.

Kazayı gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan talihsiz sürücü Rıfat Yalçınkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sürücünün cansız bedeni çıkartılarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

İzmir’de şantiyede feci kaza: Prefabrik eve girdi: Sürücü sıkıştı

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