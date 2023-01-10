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İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti engeli

İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 14:02
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İzmir'de şehir içi arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti engeli
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İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12.30'dan itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.

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