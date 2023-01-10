İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti engeli

İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12.30'dan itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle saat 12.30'dan itibaren arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri iptal edilmiştir." bilgisine yer verildi.
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