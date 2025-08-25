İzmir'de şehrin göbeğinde orman yangını. Korku ve panik yarattı. Sebep sigara izmariti

Tüm uyarılara kulaklarını tıkayan bilinçsiz bir vatandaş, içtiği sigarasını söndürmeden güneşten kuruyan otlara doğru attı. Sigaranın közü otları kısa sürede tutuşturdu. Otlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılarak büyüdü.

Yerleşim yerinin bulunduğu yerde başlayan yangın, bazı vatandaşların korkulu anlar yaşamasına neden oldu. Duyarlı vatandaşlar durumu 112'ye ihbar etti.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çam ve zeytin ağaçlarının yanmasına neden olan yangına su sıkmaya başladı. Bir iş makinesi de yangının ilerlemesine engel olmak için toprağı küredi.

Yangını gören bazı araç sürücüleri de araçlarını yol kenarına park edip, bagajlarından çıkardıkları yangın tüpleriyle itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Alevler itfaiye ekipleri ve vatandaşların insan üstü gayreti sayesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yangının tekrar çıkmaması için olay yerinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.