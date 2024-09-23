İzmir'de silah tacirine operasyon: Suikast silahı ’Uzi’ ele geçirildi

Kaynak: İHA
İzmir'de silah tacirine operasyon: Suikast silahı ’Uzi’ ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ödemiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede yasa dışı silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekipler tarafından belirlenen adrese yönelik yapılan operasyonda, Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ile 2 ruhsatsız tüfek ve 80 tabanca fişeği ele geçirildi.

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Operasyon kapsamında gözaltına alına M.D. ve İ.G. adlı 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adlı makamlara teslim edildi.

İzmir'de silah tacirine operasyon: Suikast silahı ’Uzi’ ele geçirildi

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