İzmir'de silahla yaralandıktan sonra kaza yapan kişi öldü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Recep Baysener idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle ters döndü.

TABANCAYLA VURULDUĞU KAZA YERİNDE ANLAŞILDI

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücünün sırtından da tabancayla vurularak yaralandığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Recep Baysener'in, B.A. adlı şüpheli tarafından otomobiline ateş açılması sonucu sırtından vurulduğu belirlendi.

Yaralanan sürücünün hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Baysener, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.