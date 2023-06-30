İzmir'de silahlı kavga cinayetle bitti

İHA’nın haberine göre, olay, saat 02.00 sıralarında Erzene Mahallesi 75 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda vücutlarının çeşitli yerlerine mermi ve saçma isabet eden Okan Kaplan, E.G. (25) ve K.G. (25) yaralandı. Silah seslerini duyanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde çalışma başlatırken, meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Okan Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken E.G. ve K.G.'nin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli B.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde diğer grubun kendisine silahlı saldırı düzenlemek için geldiği sırada olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.