İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti!

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmir'de soba faciası! 5 kardeş hayatını kaybetti!

İzmir’in Selçuk ilçesinde elektrik sobasının devrilmesi yangın çıktı. Dumandan etkilenen 5 kardeş hayatını kaybetti.

İzmir'in Selçuk ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, hurda toplamaktan döndüğü öğrenilen anne de eve geldi.

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla hastaneye kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocukların yangın sırasında evde yalnız oldukları belirtildi. Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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