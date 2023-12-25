İzmir'de şüpheli şekilde ölen kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı

Kaynak: İHA
İzmir'de şüpheli şekilde ölen kişinin üzerinden 944 bin liralık çek çıktı
İzmir'de arazide hareketsiz yatarken bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan şahsın üzerinden 944 bin liralık çek çıktı.

İzmir’in Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde gece saatlerinde, vatandaşlar boş bir arazide hareketsiz yatan birini görmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince başında hafif kanaması olduğu belirlenen şahıs, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yetkililer, hayatını kaybeden şahsın üzerinde 944 bin liralık çek bulurken, kimliğinin de Ercan Özdemir olduğunu tespit etti.

Özdemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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