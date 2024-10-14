İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir kişinin adresine gerçekleştiren operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ödemiş KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, N.K. adlı bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından adrese düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 22 sikke, 14 obje ve 2 yüzük ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.K. hakkında adli işlem başlatıldı.