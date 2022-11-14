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Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu

İzmir'in Buca ilçesinde ortaokul öğrencisi Halil İbrahim Pelen'in (10), teneffüste evden getirdiği beslenmesini yediği sırada soluk borusuna ekmek parçası kaçtı. Bir süre nefes alamayan ve morarmaya başlayan Pelen, kendisine müdahale eden nöbetçi öğretmenler tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. Zamanla yarışılan o anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 16:25
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İzmir'de teneffüste soluk boruna ekmek parçası kaçan ortaokul öğrencisi Halil İbrahim Pelen’in yardımına nöbetçi öğretmen koştu. Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı

Heimlich Manevrası yine hayat kurtardı. Halil’in yardımına öğretmenleri koştu
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Çakabey İmam Hatip Ortaokulu’nda 4 Kasım günü, 5'inci sınıf öğrencisi Halil İbrahim Pelen, teneffüste evden getirdiği beslenmesini yerken soluk borusuna ekmek parçası kaçtı.

Önce arkadaşlarından sonra öğretmenlerinden yardım isteyen Pelen'e ilk yardım eğitimi alan nöbetçi öğretmenler müdahale etti. Birkaç öğretmen tarafından yaklaşık 5 dakika boyunca 'Heimlich manevrası' uygulandı.

Nefes alamadığı için moraran ve ağzından köpükler gelmeye başlayan Halil İbrahim Pelen, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Pelen, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

'BÜYÜYÜNCE DOKTOR VEYA İTFAİYECEĞİ OLMAK İSTİYORUM'

Halil İbrahim Pelen, "Teneffüste yemek yiyordum. Bir anda boğazıma takıldı. Nefes almaya çalıştım, alamadım. Dışarı çıktım. Hocalarım beni gördü. Yardım ettiler. Çok korktum. Herkes telaşlanmıştı. Nefes bir türlü gelmedi.

Hocalarım sakin olmamı söyledi ben de onların dediklerini yapmaya çalıştım. Arkadaşlarımın hepsi ağladılar. Ben büyüyünce doktor veya itfaiyeci olmak istiyorum. Hayat kurtarmak istiyorum" dedi.

'RABBİM BİZE KURTULUŞ HİKAYESİNİN BİR PARÇASI OLMAYI NASİP ETTİ'

Olay günü bahçede olduğunu anlatan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dursun Ağbaba da "O gün bahçedeydim. Sınıftan bir çocuğun hızlıca bize doğru koşarak geldiğini gördüm. Arkadaşı boğazına bir şey takıldığını söyledi.

Çocuğa hemen müdahale ettik. Hızlı bir şekilde karnına basınç uyguladık. İlk etapta epey bir uğraştım. O sırada başka bir öğretmen arkadaşım manevraya devam etti. Tablo gitgide kötüleşiyordu. Çocuğun rengi değişmeye başladı.

Tekrar devraldım. Artık çocuğu kaybetme noktasındaydık. Hızlı bir şekilde manevraya metanetle devam ettik. Bu da yaklaşık 5 dakika sürdü. Rabbim bize böyle bir kurtuluş hikayesinin parçası olmayı nasip etti. Bu zamana kadar çocukların hayatlarına dokunuşlar yapıyorduk belki ama en somut en anlamlı dokunuş bu oldu" ifadelerini kullandı.

'İLK YARDIM EĞİTİMLERİNİN ÖNEMİNİ ANLADIK'

Çocuğa müdahale eden Beden Eğitimi öğretmeni İrfan Dal da "Haber geldiğinde bahçede nöbetçiydim. Çocuğun boğazına bir şey kaçtığı söylendi. Din kültürü öğretmenimiz müdahale etmiş.

Ben devraldım. 'Heimlich manevrası'nı uyguladım. İlk yardım uygulamasını bilen arkadaşlarım sayesinde öğretmenlerin müdahalesiyle kurtuldu. Tek başıma olsam belki de başaramayacaktım.

Uzun sürmesi bizi çok endişelendirdi. Bazı yerlerde paniklemiş olabiliriz ama çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde hayata döndürdük. İlk yardım eğitimlerinin üç yılda bir tekrar etmesi gerekiyor. Böyle durumlarda önemini bir kez daha anlıyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİMİZİ SINIF SINIF GEZDİRDİK'

Okul Müdürü Selim Sarı ise "Öğretmenlerimizin ilk yardım müdahalesi sayesinde çocuğumuzu kurtardık. Ambulansı aradık ve bir yandan ilk yardıma devam ettik. Çocuğun ağzından köpük gelmeye ve yüzü morarmaya başladı.

Zamanla yarıştık. Neyse ki çocuğumuz kurtuldu. Bütün çocuklar çok korktu ve ağladılar. Halil'i sınıf sınıf gezdirdik ve iyi olduğunu diğer arkadaşlarına gösterdik" diye konuştu.

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