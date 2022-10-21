Ortaokul öğrencisi, Heimlich manevrasıyla arkadaşını ölümden kurtardı olay anı kameralara takıldı

İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Karabacak, bakkaldan top şeklinde şekerli sakız aldı.

Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi Doktorlar Sitesi'nin bahçesindeki kameriyede arkadaşlarıyla vakit geçiren 7 yaşındaki Metehan, çiğnemeye başladığı sakız boğazına kaçtı. Nefes almakta güçlük çekiyordu.

11 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi arkadaşı Adem Yalvaç, durumu fark etti ve Metehan'a müdahalede bulundu.

Metehan'a Heimlich manevrası (Rahatsızlanan kişinin göğüs kafesinin altına bir el yumruk yapılarak baskı uygulanması) yapan Yalvaç, sakızın dışarı çıkmasını sağladı.

Paniğe yol açan olay anı, sitesinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Metehan Karabacak ise sakız boğazına kaçtıktan sonra nefes almakta zorlandığını belirterek, "Birkaç kere su içmeme rağmen boğazımdaki sakız çıkmadı. Sonra boğazıma kaçtı. Bana Adem arkadaşım Heimlich manevrası yaptıktan sonra sakız boğazımdan çıktı. Kendisine çok teşekkür ederim." dedi.

Metehan Karabacak'ın uzman doktor olan babası Volkan Karabacak, şunları söyledi:

"Olayın olduğu gün, çok fark etmemiştik, daha sonra sitenin kamera kayıtlarını gördüğümüzde olayın ciddiyetini fark ettik. Ben de bir sağlık çalışanıyım ama her zaman ailemizin ve sevdiklerimizin yanında olamıyoruz. Bu bize ilk yardımın önemini gösteriyor. Adem'de bu eğitimini okulda almış. Bu eğitimi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Adem'in Heimlich manevrası sayesinde oğlumun belki de hayatı kurtuldu. Adem'in yaptığı mükemmel bir davranış. Kendisine çok teşekkür ediyorum."