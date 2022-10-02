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Lokanta çalışanından hayat kurtaran manevra! Herkes bunu mutlaka öğrenmeli

İstanbul Sultangazi'de lokantada boğazına yemek parçası kaçan müşteriyi, lokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Heimlich manevrası yapan çalışan "İlk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı" dedi

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 14:24
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Haberlerde gördü o hareket hayat kurtardı. Sultangazi'de lokantada boğazına yemek parçası kaçan müşteriyi lokanta çalışanı Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar kamerada

Lokanta çalışanından hayat kurtaran manevra! Herkes bunu mutlaka öğrenmeli
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Uğur Mumcu Mahallesi K Caddesi'nde bulunan bir lokantada 28 Eylül Perşembe günü saat 13.45 sıralarında ciğer yiyen bir müşterinin boğazına yemek parçası kaçtı. Müşteri, elleriyle çevresindekilere durumu anlatmaya çalıştı.

Durumu fark eden diğer müşteriler yardıma koştu. Ardından lokanta çalışanı Yasin Çakır da gelerek Heimlich manevrasıyla müşteriye müdahalede bulunup hayatını kurtardı.

"HABERLERDE İZLEMİŞTİM, İLK DEFA UYGULADIM"

Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken o anları anlatan Yasin Çakır, "Ben kurye olarak çalışıyorum. Verilen siparişleri hazırlıyordum. O an müşterimizin daraldığını gördüm. Kısa bir süre sonra yardım istedi. Direkt yanına koştum. Haberlerde gördüğümüz o hayatı müdahaleyi yaptım.

Müdahaleden sonra kendine geldi, su verdim. O da kendine gelince mutlu oldum. Arnavut ciğeri mi yiyordu, ekmek mi, ciğer mi boğazında kaldı bilmiyorum" diye konuştu. İlk yardım eğitimi almadığını söyleyen Çakır, haberlerde izlediği müdahaleyi uyguladığını belirterek "İlk defa oluyor ve ilk defa uyguladım. Daha önce haberlerde benzer görüntüler görmüştüm. İşe yaradı, güzel oldu" dedi.

 

(Kaynak: DHA)

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N.D
2.10.2022 15:05
Asker ocaklarında,ünüversitelerde, okullarda, işyerlerinde pekala öğretilebilir.  
 
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