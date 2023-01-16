TIR'ların çarpıştığı kazanın kamera kayıtları ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 14 Ocak'ta iki tırın çarpıştığı kazayı, güvenlik kamerası kaydetti.İzmir-Aydın kara yolunda M.T'nin (48) kullandığı 35 TDB 25 plakalı tır ile kavşaktan dönmek isteyen S.U yönetimindeki 35 D 8241 plakalı tırın çarpışma anının, yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.





Görüntülerde sağ şeritten kavşağa doğru girmek için manevra yapan tıra arkadan gelen diğer tırın çarpması ve sürücü kabininin koparak yola düşmesi yer alıyor.Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücülerin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.