İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin şüpheli ölümü: Cansız bedeni yalnız yaşadığı evde bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Gökçe Bebeci, yalnız yaşadığı Zafer Caddesi’ndeki evinde ölü bulundu.
Arkadaşları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den bir süre boyunca haber alamadı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine eve giden polis ekipleri, Bebeci'nin cansız bedeni ile karşılaştı.
Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Bebeci'nin ölüm haberini alan arkadaşları ise evin önünde gözyaşları döktü.
Şüpheli ölüme ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.