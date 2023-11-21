İzmir'de uyuşturucu imal edilen eve yapılan baskında 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve hassas terazi, ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
İzmir'de uyuşturucu imal edilen eve yapılan baskında 1 kişi tutuklandı

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 9 Eylül Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

aw081614-02.jpgSavcılık talimatıyla adrese gerçekleştirilen operasyonda, bin 435 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 360 gram esrar, 86 gram esrar tohumu, saksı içerisinde 12 esrar bitkisi, bitkileri yetiştirmek için kullanılan ısı ve ışık sistemi ile 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

aw081614-03.jpgOlayla ilgili gözaltına alınan R.L. (21) emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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