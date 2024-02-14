İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA
İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İzmir’in Menderes ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, adreste uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin yanı sıra 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Menderes ilçesinde bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde kubar esrar, kenevir tohumu, 2 hassas terazi ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şahıs, gözaltına alındı.

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