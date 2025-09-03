İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Konak ilçesine 2 katlı metruk bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, bitişikteki bir kolejin duvarına da sıçradı. Polis, yangına neden oldukları şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şehitler Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen duman gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, bitişikteki kolejin duvarına da sıçradı. Yangın sırasında okulda öğrencilerin olmadığı belirtildi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede metruk binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Polis başlattığı çalışmada, yangına neden oldukları gerekçesiyle 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’de yangın! 2 Şüpheli gözaltına alındı

Son Haberler
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
Ünlü gazetecinin 'Erdoğan' çıkışı gündem oldu! Öyle bir noktaya dikkat çekti ki
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişimi
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
İYİ Parti Ordu'da fındık sorununa neşter vurdu
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Şap krizi 5 milyar dolarlık zarara yol açtı: Yönetimde vizyon eksikliği eleştirildi
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!
Efsane iş insanı Fethi Kamışlı’ya son veda!