İzmir'de yasa dışı silah operasyonu

Kaynak: DHA
İzmir'de yasa dışı silah operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesinde yasa dışı silah ticareti ve imalatına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 271 tabanca, 7 tüfek ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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