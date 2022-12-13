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İzmir'de yaşlı kadının cesedi derede bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde 95 yaşındaki kadının cesedi derede bulundu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:20
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İzmir'de yaşlı kadının cesedi derede bulundu

İzmir'de yaşlı kadının cesedi derede bulundu
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(AA) - Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip arama çalışması başlattı.

Arama sonucu Koca'nın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

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