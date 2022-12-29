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Zeytin toplarken canından oldu 

İzmir'in Buca ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan su kanalına düşen kişi, hayatını kaybetti. 

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 15:14
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İzmir'de zeytin toplarken canından oldu 

Zeytin toplarken canından oldu 
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İHA'nın haberine göre, olay saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Yenigün Mahallesi 292/6 sokakta meydana geldi. Zeytin toplamak için ağaca çıkan Burhan Öztürk (62), tutunduğu dalın kopması sonucu ağacın bitişiğinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) kanalına düştü. 

Öztürk'ün düştüğünü gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, kanala giren sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. 

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Burhan Öztürk'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın görgü tanıklarından olduğu öğrenilen çevre esnaflarından Süleyman Çelik, olay anını anlattı. Çelik, "Sesleri duyan yan bakkalın haber vermesi üzerine oraya doğru gidip baktık. Gittiğimizde gözleri açıktı ama bilinci kapalıydı. Nefes alamadığını da fark ettik. Sonra durumu 112'ye bildirdik. Muhtemelen zeytin toplamaya geliyordu buraya. Baktığımızda zeytin dalları üzerindeydi zaten. Polis ekipleri incelediğinde de nabzı atmıyormuş zaten" dedi.

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