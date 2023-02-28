﻿İzmir’deki depremde herkes kaçıştı, o yerinden kıpırdamadı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında dün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre, yerin 14.5 kilometre altında meydana gelen deprem, ilçeye 4.87 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

HERKES KAÇIŞTI, O YERİNDEN BİLE KALKMADI

Yaşanan sarsıntı, ilçede bulunan bir restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne sererken, restoranda bulunan vatandaşların panikle dışarı çıktığı anlarda onlara bir köpeğin de eşlik ettiği, bir kişinin ise masasında oturarak yerinden dahi kalkmadığı görüldü. (İHA)