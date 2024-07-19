İzmir'deki 'elektrik faciası'na ilişkin 14 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen ve iki vatandaşın elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği trajik olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, gözaltına alınan 27 zanlıdan 12'si tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın büyük bir dikkatle devam ettiğini ve bu üzücü kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

Ayrıca, 7 şüpheli için ev hapsi, diğer 6 şüpheli için ise yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, soruşturmanın adaletin sağlanması yönünde hassasiyetle sürdürüldüğünü vurgulayarak, kazada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ve yakınlarına sabır ve metanet temennisinde bulundu.