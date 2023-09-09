İzmir’deki orman yangını kontrol altında

İHA'nın haberine göre, yangın, saat 13.06 sıralarında Sarnıç Göleti mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. ihbar üzerine adrese İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, gökyüzünü kaplayan dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı 1 saat 30 dakika uçuş trafiğine kapatılmış, bu sırada Adnan Menderes Havalimanı’na inmek için bekleyen 6 uçak Bodrum Havalimanı’na yönlendirilmişti.