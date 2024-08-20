İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi tutuklandı

İzmir'deki yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklanarak, cezaevine yollandı

İzmir yangınına 6 tutuklama

İzmir'in Karşıya ilçesinde çıkan yangın sonrası yapılan soruşturmada gözatına alınan 10 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı çıktı.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangında yerleşim yerleri de etkilendi. 17 ev yandı, 105 ev boşaltıldı, 44 iş yeri de tahliye edildi. 3 mahallenin boşaltılmasına neden olan yangın, yaklaşık 1600 hektarlık alanda etkili oldu. Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesine yayılan orman yangını nedeniyle kentin birçok noktası duman altında kaldı. Büyük çaplı Karşıyaka yangınının yanı sıra kentin birçok noktasında da alevler yükseldi. Kentin farklı noktalarında çıkan yangınlar ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde 4 kişi, Karşıyaka ilçesinde 1 kişi, gözaltına alındı.

KARŞIYAKA'DA MANGAL ATEŞİ YAKMIŞ

Gözaltına alınan toplam 10 şüpheli, polis ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 1'nin Karşıyaka'da mangal ateşi yaktığı belirlendi. 3 şüphelinin de Tire'deki evlerinin bahçesinde semaver yakıp, tadilat sırasında yangına neden olduğu anlaşıldı. Ödemiş'te sigara izmariti atarak yangına neden olduğu iddia edilen 14 yaşındaki 2 kişi ile 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayındır'da gözaltına alınan 1 şüpheli de savcılık ifadesi sonrası salıverildi.

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