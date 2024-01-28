İzmir'deki parfüm fabrikasından bir acı haber daha. Ölü sayısı 3'e çıktı

Kaynak: İHA
İzmir'deki parfüm fabrikasından bir acı haber daha. Ölü sayısı 3'e çıktı
İzmir Çiğli'de parfüm fabrikasını saran yangında 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yangın, 17 Ocak sabahı saat 08.30 civarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kozmetik deposundaki işçilerin ısınma amaçlı kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangında depodaki kozmetik ürünler sebebiyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. Yangının gerçekleştiği gün Kadir Zor isimli işçi yaşamını yitirirken, bir gün sonra da yaralılardan Yelit Özçelik hayatını kaybetti. Dün akşam ise hastanede tedavi gören Abdullah Genç hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Mustafa Zor isimli işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

ekran-goruntusu-2024-01-28-235055.jpg

Son Haberler
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu Dünya
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin' Video
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin'
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı Gündem
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı
İstanbul'un ilçeleri bir bir kara teslim oluyor Gündem
İstanbul'un ilçeleri bir bir kara teslim oluyor
Konya’da soba sızıntısı 3 can aldı Gündem
Konya’da soba sızıntısı 3 can aldı
Kullanılmayan iş yerinde adeta Escobar'ın deposu çıktı Gündem
Kullanılmayan iş yerinde adeta Escobar'ın deposu çıktı
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 100. doğum yıldönümünde anıldı / Mustafa Erkal Konuk Kalem
KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 100. doğum yıldönümünde anıldı / Mustafa Erkal