İzmir'deki parfüm fabrikasından bir acı haber daha. Ölü sayısı 3'e çıktı

Yangın, 17 Ocak sabahı saat 08.30 civarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, kozmetik deposundaki işçilerin ısınma amaçlı kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangında depodaki kozmetik ürünler sebebiyle zaman zaman patlamalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi. Yangının gerçekleştiği gün Kadir Zor isimli işçi yaşamını yitirirken, bir gün sonra da yaralılardan Yelit Özçelik hayatını kaybetti. Dün akşam ise hastanede tedavi gören Abdullah Genç hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3'e yükseldi. Mustafa Zor isimli işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.