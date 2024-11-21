İzmir'deki polis saldırısında yeni gelişme: 13 şüpheli daha yakalandı

İzmir'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine saldırganlar tarafından ateş açılmıştı. Çatışma neticesinde 3 yaralı polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Yapılan soruşturma sonucunda silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli daha yakalandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı yakınlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilmişti. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. vurularak yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

GÖZALTI SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Öte yandan, olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren şüpheli M.S.Ç., ve silahlı kavga olayına karışan 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.