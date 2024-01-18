İzmir’deki yangın faciasında ölü sayısı ikiye çıktı

Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde, dün sabah, kozmetik deposundaki işçilerin ısınmak için kullandığı elektrikli sobadan yangın çıktı.

Çıkan yangında, depodaki kozmetik ürünlerinden kaynaklı patlamalar meydana gelirken Kadir Zor isimli işçi yaşamını yitirdi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yaşamını yitiren Kadir Zor’un kardeşi olduğu öğrenilen Mustafa Zor ve diğer yaralılar Abdullah Genç ile Yelit Özçelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yelit Özçelik’in bugün hayatını kaybettiği bildirildi. Durumları ağır olan iki yaralının da tedavilerinin devam ettiği iletildi.

Olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında, firma yetkilileri olan M.Ü. ve B.Ç.’nin gözaltına alındığı iletildi.