İzmir’deki yangın kentin merkezine kadar geldi. 3 mahalle tahliye edildi

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, dün saat 21.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.

Gece olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadı. Saat 07.00 sıralarında günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada yangının Bayraklı ve Çiğli ilçelerine de sıçradığı açıkladı. yangında alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi. Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken bölgeye takviye ekipler gönderildi.

Öte yandan yangın bölgesinde bulunan bir hayvan barınağı tahliye edildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin de şantiyesi için boşaltılma kararı alındı. Şantiyenin yanında içerisinde 500 hayvanın bulunduğu barınak için de hayvanseverlere çağrı yapıldı.

BOLU’DAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu’nun Göynük ilçesinde, dün öğle saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Dün, saat 12.30 sıralarında Bekirfakılar köyü mevkiinde ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, dozer ve helikopterler sevk edildi. Yangın, 100 hektarlık alanda etkili olurken, Yeniköy, Bekirfakılar ve Çaylak köyünde 281 vatandaş tedbir amaçlı tahliye edildi. Dün gece saatlerinde havadan müdahaleye ara verildi. Sabah saatlerinde ise yeniden havadan müdahale başladı.

Yangına 90 arazöz, 96 iş makinesi ve 10 helikopter ve 637 personel ile müdahale ediliyor. Gece saatlerinde helikopterler havadan müdahaleye ara verdi. Helikopterler yanan bölgenin yakınındaki Sünnet Gölü'nden su alarak alevlere müdahale ediyor. Yangının ilk belirlemeye göre yakılan anız ateşi sonrası çıktığı düşünülüyor.