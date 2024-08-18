İzmir Valisi yangınlardaki son durumu açıkladı. 440 konutluk site boşaltıldı

İzmir'de günlerdir süren yangınlar farklı bölgelerde etkisini sürdürüyor.

İzmir'de farklı bölgelerde devam eden yangınlar, yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban, yangınla ilgili olarak bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu belirtti.

Elban, yangının makilik alanda başladığını ve sıcak hava, kuraklık ile şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığını ifade etti.

440 KONUTLUK SİTE BOŞALTILDI

Elban, yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurumların müdahale ettiğini aktardı.

Hızlı müdahaleye rağmen yangının bir ölçüde yayıldığını söyleyen Elban, bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık sitenin bulunduğunu, ancak yangının başka yerleşim alanlarını tehdit etmediğini belirtti.

Siteye yangının ulaşmaması için yoğun çaba sarf ettiklerini vurgulayan Elban, vatandaşların büyük çoğunluğunun tahliye çağrısına uyduğunu söyledi.

Ancak 34 kişinin son ana kadar tahliyeye direnmesi üzerine, bu kişilerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildiğini kaydetti.

Vali Elban, yangının hem site hem de çevredeki yerleşim yerleri için şu an bir risk oluşturmadığını dile getirdi.

YANGINLAR DEVAM EDİYOR...

Karşıyaka Yamanlar'daki yangının söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Elban, "Akşam saat 17.30 civarında Menderes ilçemizde bir yangın daha başladı ve bu yangın hala devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar kontrol altına alındı, ancak Menderes ve Yamanlar'daki yangınlar halen aktif. Yamanlar'daki yangının şiddeti azaldı. İnşallah kısa sürede iyi haberler verebileceğiz." ifadelerini kullandı.