İzmir'deki yangınlar giderek büyüyor. Alevler Kuşadası'na doğru ilerliyor

İzmir'de Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangına müdahale devam ederken, yangın giderek büyümeye başladı. Yükselen alevler Kuşadası’na doğru ilerliyor.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği ifade edildi. Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Menderes ilçesi ve Çeşme Germiyan Mahallesi’nde orman yangınları çıktı. Çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Menderes ilçesi’nde bir mahalle boşaltıldı. Çeşme Germiyan Mahallesi’nde ise büyüyen orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Yangını söndürme çalışmaları sürerken, alevlerin yaklaştığı kırsal Çamönü Mahallesi'nde, bazı evlerde yaşayan vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi.

MSB DE AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından da açıklama geldi. MSB’den "5 askeri helikopter gönderildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'de devam eden yangın söndürme çalışmalarına destek için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 adet Couger tipi helikopter ile 2 adet CH-47 tipi helikopter görevlendirildi" denildi.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE DOĞRU İLERLİYOR

Çeşme Germiyan Mahallesi’ndeki kırsal alanda çıkan yangına; 2 uçak ve 1 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale devam ederken yangın yerleşim yerlerine sıçradı.

"İMDAT YARDIM EDİN"

O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir vatandaş, yetkililerden yardım istedi. Kaydedilen videoda çıkan yangının yerleşim yerlerine doğru ilerlediği görülürken, yangınla burun buruna kalan kadın vatandaş, “Ben kime acıyım imdat yardım edin” diyerek yardım istedi.