İzmir'i sis bulutu kapladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İzmir'i sis bulutu kapladı

İzmir'de sis bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi azaldı.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, sis bulutunun rüzgar olmadığı için artan buharlaşma sonucu oluştuğunu belirtti ve "Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor" dedi.

İzmir'de sabahın erken saatlerinden itibaren havanın rengi griye döndü ve sis, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Dün hiç rüzgar yoktu. Rüzgar olmadığı için buharlaşmayı dağıtamıyor. Buharlaşmanın artmasıyla da sis oluşuyor. Sisin nedeni rüzgarsızlık. Bugün rüzgar başladı, sis bulutu yavaş yavaş kaybolur" diye konuştu.

İzmir'i sis bulutu kapladı

İzmir'i sis bulutu kapladı

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