İzmir'in ödüllü şarap markası iflas etti. 80 yıldır hizmet veriyordu

Gelen iflas haberi sektörde deprem etkisi yaratmaya devam ediyor.

İzmir merkezli 80 yıllık ödüllü markanın da iflas etme eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

Egedesonsöz'den Metehan Ud'un haberine göre, 1943 yılında İzmir’in Karşıyaka ilçesinde üretime başlayarak yola çıkan Yazgan Şarapçılık markası yaşadığı darboğazı aşarak yoluna devam etmek için konkordato talep etmişti.

Başvuru dosyasını inceleyen İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 1 yıllık kesin mühlet kararı vermişti. Bu süreçte kayyum atanan şirketin alacakları belirlenerek ödeme takvimi oluşturuldu.

Oluşturulan ödeme takvimi kesinleştirilerek mahkeme tarafından onaylandı. Mahkeme hem şirket hem de şirketin 4 ortağından 3’ü hakkındaki konkordato kararını kesinleştirdi.

Borçlar 6 ay sonra 12 eşit taksitte 3’er aylık dönemlerle ödenecek. Kararla konkordato komiserlerinin de görevine son verildi. Karara karşı çıkan alacaklılar istinafa başvurabilecek.