İzmir'in turizm merkezleri beyaza büründü

İzmir’in turizm merkezlerinden Ödemiş ilçesinin Bozdağ ve Gölcük mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. Dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında, kayak merkezinin de bulunduğu 2.157 rakımlı Bozdağ Mahallesi ile 1.049 rakımlı, gölüyle ünlü Gölcük Mahallesi beyaza büründü. Hafta sonu tatili nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçiler, karla kaplı doğanın tadını çıkardı.

GÖLCÜK MAHALLESİ’NDE KAR MANZARASI

Gölcük Mahallesi esnafından Olgun Işlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirterek, "Bu sezon hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yaşanan hareketlilikten son derece memnunuz. Ayrıca, daha önce göldeki su seviyesi bir hayli düşmüştü. Kar ve yağmurun bol olmasıyla gölün su seviyesi de yükseldi," dedi.

ZİYARETÇİLER KARIN TADINI ÇIKARIYOR

Denizli’den gelen Aliye Karaoğlu, Gölcük Mahallesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle eşsiz manzaraların oluştuğunu ifade etti. Bir diğer ziyaretçi Berra Yetik ise, "Burada kar yağışı yoğunluğunun yaşandığını duyunca geldik. Değişik illerden gelenler de var. Geçen yıl yağmıştı, ama bu kadar değildi. Bu sene kar topu oynayacak kadar bol kar var. Yeni yıla kar yağışı ile birlikte bereketli bir şekilde giriyoruz. İnşallah yeni yılımız da böyle bereketli bir şekilde devam eder," şeklinde konuştu.

BOZDAĞ MAHALLESİ’NE ULAŞIM KONTROL ALTINDA

Öte yandan, yaşanan yoğunluk nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için tarihi Birgi Mahallesi’nden Bozdağ Mahallesi’ne giden yol trafiğe kapatıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, yolu açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.