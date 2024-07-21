İzmirli esnaf dev markaya karşı zafer kazandı. Mahkeme kararını verdi

İzmir Güzelyalı’da “Hermes Sahaf” adını verdiği dükkanda 16 yıldır ikinci el kitaplar satan Ümit Nar, iş yerinin ismini tescil ettirmek için 2021 yılında Türk Patent Kurumu’na başvurdu. Nar, patent için kararı beklerken dev Fransız markası Hermes’in Türkiye’deki avukatları ticari isim ihlali iddiası ile mahkemeye başvurdu. Bu arada İzmirli esnafın patent başvurusu da reddedildi.

Nar, bunun üzerine Türk Patent Kurumu’nun kararı ve Hermes’e karşı Ankara’daki Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, son duruşmada Nar’ın “Hermes” adını kullanmasını engelleyen kararını iptal etti. Kararın istinafa açık olduğu öğrenildi.

Mahkeme, Türk Patent Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun Nar'ın "Hermes" ismini kullanmasını engelleyen kararını istinaf yolu açık olmak üzere iptal etti.

Marka tescilini almaları için önlerinde bir engel kalmadığını belirten İzmirli esnaf şu ifadeleri kullandı:

"Elbette büyük, hacimli firma ama bundan 100 sene sonra o firma olmayabilir. Belki 100 sene sonra ben olabilirim. Dünyadaki ekonomik hareketlerin bu kadar kaygan bir zeminde olduğu yerde, bir markayı sanki dünyanın yaratıldığından beri varmış ve sonsuza kadar var olacakmış gibi değerlendirip, bütün bu marka haklarını o kişiye vermek zaten başlı başına yanlış. Ama bu büyük markalar için tanınmış 'marka' diye statü var. Bu statü yerel esnafın, küçük esnafın kendi topraklarımıza ait kavramları kullanmasını engelleyen bir içerik taşıyor. Mahkeme kararının bunun değişmesi yolunda çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla zafer değil, ama zafere giden yolda çok önemli bir kazanım. Mahkemenin kararı bana bu isim hakkını veriyor. Mahkemede onamış durumda."