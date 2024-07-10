İzmirliler dikkat! Ödemelerde sistem değişti

Düzenleme: Kaynak: AA
İzmirliler dikkat! Ödemelerde sistem değişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatlerinden biri olan toplu ulaşımda 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma sağlayan sistem UKOME'den geçti.

Ödemelerde sistem değişti

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak sağlayan teklifi UKOME’de kabul edildi.

Böylece, İzmir’de toplu ulaşımda ilk binişten sonra 90 dakika boyunca yapılan aktarmalar ücretsiz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 90 dakika ücretsiz aktarma teklifini seçim sonrası iki kez Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nde (UKOME)’ye iletmiş, ancak teklif UKOME’de hükümet temsilcileri tarafından iki kez reddedilmişti.

Cemil Tugay, ''Vazgeçmek yok. İzmirli 90 dakika hakkını istiyor. Kabul edilene kadar her UKOME toplantısına halkımızın bu talebini taşımaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullanmıştı.

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