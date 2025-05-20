İzmirliler meydana sığmadı! 2 milyondan fazla kişi katıldı

Mitingde yaptığı konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burada 2 milyonun üzerinde İzmirlinin gözünün içine baka baka söylüyorum, Ekrem Başkan suçsuzdur" dedi.

GÜNDOĞDU MEYDANINA SIĞIMADILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla her hafta bir şehirde düzenlenmesi planlanan "demokrasi mitingleri" kapsamında "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Gündoğdu Meydanı’nda miting düzenlendi. Mitinge katılmak için vatandaşlar Kordon’a akın etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan mitingler devam ediyor.

CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlediği mitinge 2 milyon vatandaşın katıldığı bildirildi. İzmir mitingi için ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı seçildi. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlen miting 18.00'de başladı 21.00'de sona erdi. Vatandaşların miting bitiminde de meydanı terk etmemesi dikkat çekti.

TEKNEYLE KIYAYA GELDİLER

Mitingin başlama saatlerine doğru vatandaşlar alanda toplanmaya başladı. İzmir'in karşı yakasından da vatandaşlar teknelerle kıyıya geldi.

Saat 19.19'da Özgür Özel de alana gelirken mitinge katılımın yoğunluğu dikkat çekti. Özgür Özel, mitinge katılımla ilgili verdiği bilgide, 2 milyon İzmirlinin buluştuğunu açıkladı.